Tchad : 50 animateurs scouts formés en leadership civique

L’association des scouts du Tchad en partenariat avec l’Unicef renforce la capacité de 50 animateurs scouts de N’Djamena. La formation a été lancée le 31 décembre au Centre des scouts dans le 7e arrondissement de la ville de N’Djamena.

Ils sont 50 animateurs venus des différentes paroisses de la ville de N’Djamena. L’Association des scouts du Tchad en collaboration avec Unicef Tchad a lancé une formation en leadership civique le 31 décembre à N’Djamena. Une formation qui se déroule en trois pools, à Moundou, à Doba et N’Djamena.

Placée sous la thématique du « leadership transformationnel des jeunes », cette formation sort du projet « les jeunes s’engagent pour un développement harmonieux ».

L’objectif global de cette formation est de contribuer au renforcement des capacités de 150 jeunes scouts et à leur engagement et participation citoyens. Mais plus spécifiquement, de former 150 jeunes scouts leaders dans le trois villes suscitées sur le leadership transformationnel et aussi 30 responsables scouts sur les techniques de coaching des jeunes.

Pour le représentant du Commissaire général de l’Association des scouts au Tchad (AST), Maskongar Mbaidain, « ces jeunes augmenteront leurs aptitudes dans le leadership transformationnel et choisiront des problématiques spécifiques pour s’engager dans les actions citoyennes de leurs communautés. Aussi, conformément à notre mission qui est d’éduquer les jeunes pour qu’ils soient des citoyens actifs, utiles et heureux, de même que notre vision qui est de créer un monde meilleur ».

Ouvrant les travaux, le chef de la section communication stratégique Christophe Verhellen a relevé que cette formation entre dans le programme de coopération entre le gouvernement et l’Unicef pour le cycle 2017-2021. C’est ainsi que la formation des adolescents et des jeunes est l’une des principales stratégies.

Il souligne qu’actuellement, « l’engagement et la participation des adolescents et jeunes sont insuffisants à cause, soit de leur faible implication dans les affaires publiques par les décideurs, soit à cause des insuffisances de compétences ».

L’Association des Scouts du Tchad est un mouvement d’éducation non formelle, à but non lucratif, qui a pour objectif de contribuer au développement des jeunes en les aidant à réaliser pleinement leur potentialité intellectuelle, sociale et spirituelle. Et ce, en tant que personne et citoyen responsable et membre de la communauté ainsi qu’à leur engagement dans la vie sociale selon les buts, principes et méthodes du Scoutisme.

Afin de permettre à ces derniers de devenir des acteurs et leaders de changement positif dans leurs communautés, il est nécessaire qu’ils soient outillés sur les techniques de leadership, de gestion de projets, d’animation et d’être imprégnés des défis des jeunes et des communautés. C’est une équipe d’adultes capables de les accompagner dans le développement et la réalisation de leurs projets. Ainsi donc, les sessions de formations de renforcement des capacités de ces jeunes et de leurs coachs se révèlent nécessaires.