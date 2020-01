Tchad : 41 imams prédicateurs se rendront au Maroc

FORMATION – L’Ambassadeur du Royaume du Maroc au Tchad a reçu ce 27 janvier à sa résidence 41 imams prédicateurs tchadiens retenus pour une formation à l’institut Mohammed VI.

C’est la 5e promotion de ladite formation qui résulte, selon l’ambassadeur du Royaume du Marc au Tchad, des liens culturels et des relations historiques et civilisationnelles séculaires entre le royaume du Maroc et la République du Tchad. Les deux pays partagent le même référentiel religieux.

L’attachement du royaume du Maroc et la République du Tchad aux constats de la OUMMAH et aux principes de la tolérance fondés sur les vertus de la modération et au vivre ensemble a contribué à préserver l’identité religieuse des Marocains et a consolidé la sécurité spirituelle des citoyens.

Les 41 seront formés sur les sciences islamiques, le renforcement de l’apprentissage des langues étrangères ainsi que des cours pratiques sur la prêche, la prédication et Al Imama.

Au cours de leurs formation à l’Institut Mohammed VI pour la formation des Imams prédicateurs et prédicatrices, qui a formé depuis 2015, 160 Imams tchadiens, les 41 Imams prédicateurs trouveront à leur côté de nombreux Imams prédicateurs et prédicatrices en provenance de toutes les régions du continent africain.