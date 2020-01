Tchad : 4 morts à N’Djamena à la veillée de la saint Sylvestre

La Police nationale a présenté le bilan de la veillée du nouvel an. Quatre morts enregistrés dont deux de suite d’accidents de la voie publique et deux autres des coups et blessures volontaires pour la ville de N’Djamena.

La Police indique avoir enregistré aussi 19 cas de coups et blessures volontaires ; 4 cas de d’accidents de la voie publique ; 77 cas légers et 5 cas de dégâts matériels et 2 cas de chute libre.

Pour les autres provinces, il y a 24 cas d’accidents de la voie publique, 2 cas de coups et blessures volontaires et enfin un cas de coups et blessures mortels a Magueri dans la sous préfecture de Peni, dans la province du Mandoul.

Selon le porte-parole de la Police nationale, comparativement à l’année dernière, le bilan est en hausse. « Le nombre des cas est élevé, cela s’explique pour la plupart des cas de conduite en état d’ébriété, l’excès de vitesse et le transport en amazone qui d’ailleurs interdit ».