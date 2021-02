Tchad: 4 diplômés sans emploi arrêtés par la police

La première marche de la plateforme des diplômés sans emploi en instance d’intégration à la Fonction publique a eu lieu, ce 05 février. Selon les organisateurs, quatre personnes sont arrêtées par la police.



Ce matin du 05 février, les diplômés sans emploi en instance d’intégration à la Fonction publique ont pris d’assaut les axes identifiés pour mener la marche. Et ce, malgré l’interdiction du Ministère en charge de la Sécurité publique.



Ces actions qui devaient être pacifiques ont pris une autre tournure. Résultat: des pneus brûlés dans les rues et des manifestants arrêtés par la police. Selon Ndingadinan Thomas, l’un des leaders de la plateforme de ces diplômés, quatre personnes sont arrêtées par la police, au quartier Moursal, vers l’ex rond-point centenaire, dans le 6e arrondissement de N’Djamena.

Parmi les quatre, figurent deux leaders de ladite plateforme. Il s’agit de Dounia Palou et d’Aimé Aissadi Bona, respectivement du Collectif des lauréats du département de philosophie et du Collectif des techniciens de biologie médicale et de la pharmacie.

Actuellement, la plateforme ne connait pas encore le lieu où ces quatre manifestants sont détenus. Nous y reviendrons pour plus de détails.