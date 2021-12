Tchad : 300 filles qui ont obtenu de meilleures notes en science au BEF sont récompensées

Le ministère de l’Education nationale a primé les filles ayant obtenu de meilleures notes en science au Brévet d’étude fondamentale (BEF), session 2021. La remise des prix s’est déroulée ce mardi 7 décembre.

Elles sont 300 meilleures filles admises au BEF avec de fortes notes en matière scientifique. Et le ministère de l’Education nationale et de la promotion civique a tenu à les encourager ce mardi 7 décembre. D’où la remise du prix de l’excellence pour les motiver à se donner dans les matières scientifiques.

Pour la directrice du développement des filles Fatimé Gatibé Tabo, la remise de ce prix d’excellence est justifiée par les résultats du BEF 2021. « Pour l’année 2020-2021, sur 38 315 filles inscrites au BEF, 28 839 étaient admises soit un taux de réussite de 78% au niveau national. C’est au vu de ces résultats que le ministère de l’Education nationale et de la Promotion civique a retenu 100 filles pour la commune de N’Djamena et 200 filles pour quatre provinces ».

Les quatre provinces sont le Hadjer-Lamis, le Guera, le Chari-Baguirmi et le Logone oriental. Dans ces provinces, le ministère a sélectionné 50 meilleures en matières scientifiques. Rappelons que le gouvernement et le ministère de l’éducation s’intéressent à la problématique de l’éducation des filles depuis 1994.

La directrice exhorte de ce fait les parents à veiller sur la scolarisation des enfants et plus précisément des filles. Car pour elle : « le développement d’un pays passe par la scolarisation de ses fils et filles”, a-t-elle affirmé en paraphrasant le défunt secrétaire général de l’ONU, Koffi Annan.