Tchad : 20 enfants drépanocytaires formés sur la santé sexuelle et reproductive

SANTE- L’association Elan de l’espoir a formé du 26 au 31 décembre 2020 20 pairs éducateurs au CEFOD avec l’appui financier de l’UNPFA.

Dans le cadre de son projet “santé sexuelle et reproductive des filles et des femmes drépanocytaires”, l’association Elan de l’espoir a réuni une vingtaine de jeunes en séance de formation. Elle vise à former ces jeunes sur la sensibilisation de la population sur un large public c’est-à-dire la communication de proximité. Selon la présidente de cette association, Saboura Dounia Kagne, ces enfants seront les ambassadeurs de la lutte contre la drépanocytose au Tchad.

” On a formé une vingtaine de jeunes qui, eux aussi sont déjà drépanocytaires pour permettre en fait de mieux faire passer le message. Puisque ces personnes portent déjà la maladie et ils savent mieux pour faire passer le message”, a expliqué Saboura Dounia Kagne.

Il faut noter qu’Elan de l’espoir est une association tchadienne qui lutte contre la drépanocytose, une maladie de sang.