Tchad : 175 lauréats de l’Université Africaine de Management et de l’Innovation reçoivent leur parchemin

Les lauréats et lauréates de la deuxième promotion de l’Université Africaine de Management et de l’Innovation (UAMI) ont reçu leur parchemin ce samedi 14 novembre 2020 lors d’une cérémonie organisée à la Maison de la femme.

Ils sont au total 175 lauréats dont 57 filles issues des différentes filières. La célébration de la sortie de cette deuxième promotion de l’UAMI est placée sous le thème de la ‘’promotion de l’entrepreneuriat féminin’’.

En choisissant ce thème comme nom de promotion, « les lauréats de la 2ème promotion veulent apporter leur témoignages aux filles et femmes qui, par leurs volonté, abnégation et sacrifices se sont lancées à la conquête des activités et professions qui jusqu’à récemment étaient réservées aux hommes », justifie le président l’UAMI, Sahoulba Gontchomé.

A l’occasion de cette cérémonie, les étudiants de l’UAMI ont invité 11 personnalités féminines qui ont osé dans leur domaine d’activité pour témoigner de leur parcours et ainsi encourager les jeunes étudiants à leur emboiter les pas.

Selon le président de l’UAMI, pour l’année universitaire 2020-2021 qui débute le lundi 16 novembre, son université attribuera 10 bourses d’étude d’une valeur de 12 millions de FCFA en faveur des jeunes filles en milieu défavorisée.