Tchad : 15 lauréats sont primés a la première édition du maréchal Awards

La première édition de maréchal Awards a eu lieu ce jeudi 10 février à l’hôpital la résidence. C’est un prix pour primer les jeunes talents ayant des projets porteurs dans des domaines variés. 15 sur 208 projets soumis ont attirés l’attention des différents jury.

Sur 208 candidatures reçues au début, 15 meilleures ont été nominés. A la première étape qui était l’étude des dossiers, 21 sur les 208 sont retenus. Les 21 projets présélectionnés ont été soumis a un vote en ligne après une large campagne de communication. A l’issu de ce vote en ligne, 15 meilleurs projets ont été nominés. La sélection s’est faite suivant les critères tels:

– Nature et intérêt de l’innovation ;

– L’avantage potentiel, incidence et visibilité de l’innovation ;

– Possibilité de transposer l’innovation à plus grande échelle.

Les résultats du jury est rendu officiel ce 10 février et la remise de trophées Awards maréchal a eu lieu au cours d’une cérémonie qui a vu la présence du ministre de la jeunesse et de sport, le ministre de la culture, le ministre de la réconciliation et quelques personnalités. Les Projets qui ont remporté ce prix sont : le sport, la danse, la musique, l’entreprenariat, l’engagement citoyen et innovation sociale. Les valeurs de ces trophées vont de 7.000.000 a 3.500.000 de FCFA.

Selon le ministre de la jeunesse et du sport, Mahamat Routouang Ndonga Christian, ce prix marechal Awards était lancé en novembre 2020 et avait pour ambition de: “Susciter et encourager la créativité et l’innovation en milieu jeune; promouvoir et récompenser l’excellence et le travail bien fait ; vulgariser les bonnes pratiques de la vie ; renforcer le sentiment de citoyenneté en milieu jeune ; reconnaître et promouvoir les efforts et actions du Maréchal du Tchad en faveur des jeunes ; inspirer les plus jeunes des modèles de réussite ; Susciter la compétence, faveur d’émulation et de progrès et encourager la création d’emploi”.

Pour rappel le prix Maréchal Awards est une compétition destinée à récompenser les jeunes âgés de 18 à 35 ans des deux sexes, œuvrant dans les domaines du sport, de l’entrepreneuriat, engagement citoyen, innovation sociale, musique et danse et la promotion féminine. 7 domaines qui correspondent aux 7étoiles du Maréchal Idriss Deby Itno.