Tchad : 11 nouveaux centres pour le baccalauréat 2020

ÉDUCATION – Le ministère de l’Enseignement supérieur a créé onze nouveaux centres de composition du baccalauréat 2020 dans huit provinces.

Sur proposition de l’Office national des examens et concours du supérieur, le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation et celui de l’Education nationale et de la Promotion civique ont créé onze nouveaux centres de composition des examens du baccalauréat.

Il s’agit des centres d’Adré et de Farchana dans le Ouaddaï, du centre de Bardai dans le Tibesti, des centres de Dourbali et Koundoul dans la province du Chari-Baguirmi, du centre de Fada dans l’Ennedi Ouest, de celui de Goundi dans le Mandoul, du centre de Haraz Mangueigne dans le Salamat, du centre de Guelo dans le Mayo Kebbi Ouest, du centre de Melfi dans le Guéra, enfin le centre de Mani dans le Hadjer Lamis.

Ces onze centres ne doivent pas accueillir des candidats libres et ceux qui fréquentent ailleurs. S’ils ne respectent pas les conditions, ils seront fermés. Il est à noter que ces centres s’ajoutent aux 92 déjà existants.