Tchad : 11 lauréats du programme Yalah reçoivent une autorisation formelle pour leurs entreprises

L’Agence nationale des investissements et des exportations (Anie) en partenariat avec le cabinet Wedecider ont remis ce 07 juillet 2022 des attestations aux entrepreneurs bénéficiaires du programme d’accompagnement Yalah. En plus de la formalisation de leurs entreprises, ce document les permettra de bénéficier des financements et des appels d’offres.

Sur 20 jeunes ayant reçu la formation sur plusieurs modules entrepreneurials, 11 ont soumis une demande de création d’entreprises. C’est dans ce cadre qu’a eu lieu une cérémonie de remise officielle de ces attestations. Yabo Janserbe Claver, directeur général de Wedecider a exprimé sa satisfaction à l’équipe de l’Anie pour les avoir aidés dans la sélection, l’évaluation et la subvention de ce titre. Il a souhaité que cette collaboration dite riche soit perpétuée.

La directrice générale adjointe de l’Agence Nationale des investissements et des exportations, Ndoubayo Nicole a pour sa part profité de l’occasion pour appeler les jeunes entrepreneurs qui opèrent dans l’informel à se formaliser pour pouvoir bénéficier des avantages comme les financements, les appels d’offres etc. Elle a par la suite signifié aux lauréats que cette attestation n’a pas sa place dans les tiroirs mais il est un outil de travail, de mise en œuvre des projets par lesquels, ils ont été identifiés. « L’entrepreneuriat n’est pas synonyme d’aventure mais c’est un vrai projet de vie. On sait quand on commence mais on ne sait pas quand on termine. Vous aurez des obstacles, vous aurez des difficultés. Mais ces difficultés et obstacles seront vos motivateurs » a-t-elle lancé aux lauréats et en appelle aux filles à ne pas hésiter à se lancer dans l’entreprenariat.

Rappelons que ce projet est financé par l’Union européenne et vise à soutenir et à accompagner les jeunes et les femmes, dans la création et la consolidation des entreprises, ayant de fortes potentialités pour de création de richesse et d’emplois. Il facilitera aussi une interaction accrue entre l’Union européenne et le secteur privé, à travers, des concertations plus structurées entre les acteurs soutenant l’entreprenariat des jeunes tels que les incubateurs et les organisations des jeunes.