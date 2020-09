Tchad : 1 171 cas confirmés, 1 003 malades guéris et 82 décès de Covid-19 en 07 mois

Depuis l’apparition du premier cas de Covid-19, le 19 mars, le Tchad compte cumulativement jusqu’en date du 23 septembre, 1 171 cas confirmés dans 17 provinces, 82 décès, 1 003 malades guéris et 86 personnes sont sous traitement.

L’épidémie a été déclarée par le Gouvernement à la suite de la confirmation par le laboratoire d’un premier cas, arrivé le 15 mars par un vol Tchadia Airlines en provenance du Cameroun. Les 9 cas suivants ont été des cas importés ou de transmission domestique.

17 sur 23 provinces que compte le pays ont été touchées par la Covid-19. Il s’agit de N’Djamena, Ouaddaï, Lac, Logone Oriental, Wadi-Fira, Moyen-Chari, Logone Occidental, Batha, Kanem, Mayo Kebbi-Est, Mayo Kebbi Ouest, Guera, Sila, Mandoul, l’Ennedi-Est, le Chari-Baguirmi, l’Ennedi-Ouest, La Tandjilé. Parmi les personnes touchées, il y a 149 agents de la santé, soit 12,8% des personnes atteintes par cette maladie.

Selon le rapport journalier du ministère de la santé et de l’OMS, 24 696 personnes sont mises en quarantaine, 23 484 d’entre elles dont des étudiants venus des pays touchés, sont sorties de quarantaine après 7 jours de suivi et 1 074 y vivent encore. En date du 23 Septembre, 553 contacts associés aux cas confirmés, dont 549 ont été suivis.

La capitale N’Djamena reste la province la plus touchée par la pandémie avec 843 cas, 769 guéris, 14 sous traitement et 60 décès suivi du Mayo Kebbi-Est avec 93 cas, 28 guéris et 05 décès.