Tchad: 1 000 tracteurs seront rétrocédés aux producteurs pour la campagne agricole

Le Comité de gestion de la crise sanitaire a annoncé ce mardi la rétrocession de 1 000 tracteurs aux groupements de producteurs pour la campagne agricole de cette année et celles à venir. C’est à travers un communiqué signé par le ministre de Communication, Porte-parole du Gouvernement, Oumar Yaya Hissein.

« Monsieur le président de la République à décidé, conformément aux orientations issues de la réunion du Comité de Gestion de Crise Sanitaire du lundi 18 mai 2020, d’augmenter sur les fonds propres de l’État, les ressources destinées à la production agricole, en vue d’une moisson abondante pendant la campagne 2020 qui ont commencé et celles à venir » informe le communiqué de ce 26 mai 2020.

Le document poursuit que, se basant sur le plan opérationnel soumis par le ministère compétent, le Chef de l’État, Idriss Déby Itno, a prescrit de procéder à la rétrocession de plus de 1.000 tracteurs aux groupements des producteurs à un coût très largement subventionné.

Par ailleurs, une priorité doit être accordée aux groupements féminins qui bénéficieront d’au moins 30% des cessions. Le produit de cette rétrocession sera injecté dans d’autres activités du secteur.

Selon le communiqué, il est également prévu d’acquérir par des mécanismes transparents instruits et en urgence, un complément de : 10.025 tonnes de semences maraichères et pluviales ; 40 000 litres d’insecticides et des produits antiacridiens ; 50 tonnes de fongicides ; 3 000 kits de traitement ; 5 000 charrues à traction animale.