Sport : le staff national traque les pépites dans le Tchad profond

FOOTBALL – La Fédération tchadienne de football association (Ftfa) a annoncé le lundi 16 décembre, qu’une mission de détection des joueurs au centre nord du pays a eu lieu du 10 au 16 novembre. Cette mission a été dirigée par le staff national.

La chasse aux pépites. Du 10 au 16 décembre 2019, le staff des Sao s’est rendu dans deux grandes villes du centre nord du pays. Précisément, dans la ville Biltine et d’Abéché respectivement dans la province du Waddi Fira et de Ouaddaï. Objectif de la descente, dénicher des futurs Sao.

La mission a été conduite par le directeur technique national, Oumar Yaya (Modou Kouta), le sélectionneur national, Emmanuel Tregoat et ses adjoints. Le but ultime est de repérer des talents afin de renforcer les différentes catégories des Sao notamment les seniors et les U17 qui entameront bientôt les compétitions nationales et internationales.

A RELIRE : Memneloum Demos, meilleure sportive tchadienne de l’année

Cette même opération s’effectuera au sud du pays dans un bref délai. Elle se fera avec toujours avec les mêmes caractéristiques. Et c’est à l’issue de ces tournées qu’une liste des joueurs convoqués sera forcément connue.

A RELIRE : Qui est le Sao Edgar Minga, la nouvelle recrue du club malien, Djoliba AC

Source : FTFA