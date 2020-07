Sport : le nouveau ministre en charge des sports ordonne la reprise des activités sportives

Le ministre Routouang Mohamed Christian Ndonga a fait ce 20 juillet, un point presse relatif à la relance activités sportives sur toute l’étendue du territoire national.

Le ministre de la Jeunesse et des Sports Routouang Mohamed Christian Ndonga a dans sa communication interpellé le mouvement sportif tchadien à s’organiser sous la houlette de la Direction des Sports de Haut Niveau et du Comité Olympique et Sportif Tchadien( COST) pour faire en sorte que les mesures barrières et de distanciation édictées par le comité de gestion de la crise sanitaire soient respectées dans le milieu sportif.

Le chef du département en charge du sport a annoncé que des dispositions devraient être prises dans les jours à venir pour élaborer un guide de respect des mesures barrières dans le cadre de la reprise sportive. Ce guide devrait être conçu sous divers formats et sera mis à la disposition de la communauté sportive afin de faciliter l’application des mesures sanitaires.

A cet effet, la reprise des activités sportives est graduelle. La période du 15 juillet au 15 Août 2020 est réservée pour les entraînements et les compétitions provinciales. Les compétitions zonales et nationales quant à elles, pourraient redémarrer à partir du 16 Août 2020 et ce, sans public.

Pour éviter tout risque de contamination, le ministre Routouang Mohamed Christian Ndonga, souhaite que les fédérations nationales sportives, les clubs, et les centres de formation sportive en collaboration avec le comité scientifique puissent dépister systématiquement les joueurs ainsi que leurs encadreurs.