Sport : le championnat de football des zones 4 et 5 est lancé à Moundou

FOOTBALL – As Berkigui du Mandoul, Djarabé Fc du Logone Occidental et Or noir du Logone Occidiental rivaliseront d’ardeur, du 26 au 30 aout à Moundou, dans la province du Logone oriental. Ils tenteront, chacun, de décrocher la qualification au championnat National du Tchad.

Le Moyen Chari qui devrait aussi être dans la course est aux abonnés absents. L’occasion est donnée, lors des allocutions de lancement officiel, au coordonateur de la zone Modobe Kari de souligner que le football est une discipline sportive qui concourt à l’éducation et à la formation des jeunes. Ce championnat, dit-il, permettra de débusquer des partenaires et ressources nécessaires pour développer le football dans toutes les catégories au niveau local.

Les équipes en compétition doivent donner le meilleur pour offrir un spectacle footballistique de belle facture. Le gouverneur de la province du Logone Occidental, Ahmat Taha Mahamat, souhaite que règne l’esprit du fair-play pendant le déroulement de ce tournoi. Puis, que le championnat permettra d’évaluer les exploits en vue du championnat national. Ahmat Taha Mahamat juge que c’est un motif pour que les jeunes se surpassent pour saisir leur chance.

En match d’ouverture, Djarabé Fc du Logone Occidental a pulvérisé As Bérkigui du Mandoul par un score sans appel de 04 buts à 0. L’entraineur de l’équipe vaincue, Otombaye Djangtoloum, ex sociétaire du mythique club « Tourbillon Fc » de N’Djamena, reconnaît volontiers les failles de son équipe. « Mes poulains n’ont pas respecté les consignes et se sont montrés très complexés » regrette-t-il.

