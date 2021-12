Sport : Idriss Dokony Adiker annonce sa candidature à la présidence du Cost

Le général Idriss Dokony Adiker a annoncé sa candidature au poste de président du Comité olympique et sportif tchadien (Cost), ce mardi 7 décembre.

C’est un ancien de la boîte qui se positionne. Ancien secrétaire général et président du Comité olympique et sportif du Tchad (Cost), Idriss Dokony Adiker veut réconquérir le fauteuil présidentiel qu’il a perdu en 2007. Il a officialisé ce mardi 7 décembre sa candidature pour les prochaines élections de cette organisation faîtière prévues en décembre. “Mon retour en lice après avoir été à la tête de cette institution est fondamentalement motivé par ma profonde passion pour le sport et la ferme volonté de rattraper les erreurs et les défaillances constatées », justifie-t-il sa candidature.

« De mon départ du COST en 2017 à nos jours, quatre années se sont écoulées. Cette période de recul a permis de faire un examen minutieux sur ma personne, sur ma gestion, sur mes relations humaines, sur mon management. Cet intermède m’a permis de mieux appréhender les attentes du mouvement olympique et sportif tchadien et les stratégies d’actions à mettre en pour donner une nouvelle synergie au sport tchadien », rassure-t-il.

Le candidat en lice ambitionne entreprendre un changement radical pour soutenir les fédérations et associations en les dotant des moyens pour des actions de promotion. “Cette candidature est dans une démarche de construction collective pour l’avenir de notre mouvement. Notre plan d’action pour les 4 prochaines années est ambitieux et prendra en compte les aspirations de toutes les fédérations et associations nationales sportives”, a fait savoir Idriss Dokony Adiker.

Faut-il le rappeler, le COST, partenaire des Fédérations internationales sportives, constitue une composante du mouvement olympique qui est placé sous la conduite du Comité international olympique (CIO). Le Cost a pour mission de promouvoir, de développer et de défendre les intérêts du Mouvement olympique dans notre pays conformément à la Charte olympique; et il a, en outre, pour rôle de : Diffuser et propager les principes fondamentaux et les valeurs de l’Olympisme, assurer le respect de la Charte olympique, encourager le sport de haut niveau ainsi que le sport pour tous, agir contre toute forme de discrimination et de violence dans le sport, etc.