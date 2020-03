Soutien de UBA Tchad au gouvernement tchadien pour lutter contre la pandémie du covid19

COMMUNIQUE – UBA Tchad soutient la riposte du gouvernement tchadien contre la pandémie mondiale du coronavirus (COVID-19).

L’engagement de UBA Tchad au côté du gouvernement se traduit par un don de $100,000, si modeste mais qui représente un soutien important et opportun à cette lutte. Ce geste a pour but de fournir du matériel de secours, des équipements de soins essentiels et une assistance financière aux gouvernements.

Ainsi UBA voudrait ainsi joindre ses efforts à ceux du gouvernement tchadien pour venir en aide à la population Tchadienne qui est pour UBA l’élément essentiel à son existence. La population est notre client, notre client est employeur sans lequel UBA ne peut exister.

Nous UBA, sommes en avant-première à côté du gouvernement pour riposter contre cette pandémie.

UBA souhaite une bonne sécurité sanitaire au grand peuple de la République du Tchad

POUR UBA TCHAD

DIRECTEUR GENERAL

NOUBASRA NATOLBAN

MESSAGE – MESSAGE – MESSAGE – MESSAGE