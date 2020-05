SONDAGE : Les Tchadiens contre une année académique blanche

[Retro sur le sondage de la semaine] – Faut-il déclarer une année académique blanche ? Cette question a fait l’objet de notre sondage de la semaine. Ce samedi 16 mai, vérifions si les Tchadiens sont pour ou contre cette hypothèse.

« A mon avis une année blanche est salutaire. Nous avons déjà un niveau très bas à quoi bon de valider une année scolaire de cinq mois », a commenté Tapsou Doussoué à notre sondage de la semaine. En effet, Il a été question de savoir s’il faut déclarer une année blanche au Tchad, suite à la propagation de la Covid-19.

À ce sondage publié le 11 mai et clôturé ce samedi 16 mai à 10 heures, 220 internautes ont donné leurs avis. Pour 25% d’entre eux, il est encore tôt d’annoncer une année blanche. Par contre 26% estiment qu’il faut le faire, c’est-à-dire blanchir l’année académique. La grande partie, soit 49% est contre cette pensée. « Impossible de blanchir l’année, même en octobre on va reprendre pour valider l’année 2019/2020 et l’année 2020/2021 va commencer en janvier », estime Jalout Youloumba Victor.