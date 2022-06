Sogea-Satom annonce la réception imminente de quelques rues aménagées de Mardjandafak

Après une audience qui lui a été accordée par le président de la transition, le Président de Sogea-Satom, Jean-Michel Guelaud a visité le chantier d’aménagement des rues au quartier Mardjandafack, dans le 2e arrondissement de N’Djaména. Les travaux sont en bonne voie et les premières rues seront livrées sous peu avant le début de la saison de pluie.

Sogea-Satom est l’une des grandes constructrices d’infrastructures au Tchad. Ses marques sont visibles sur les routes, bâtiments, etc. Cependant, ses activités ont, momentanément connu un arrêt à cause des difficultés économiques et financières rencontrées par l’État tchadien. En visite au pays, le Président de cette entreprise, Jean-Michel Guelaud, s’est vu accorder une audience par le chef de la transition. « On a évoqué les chantiers qui se sont terminés l’année dernière, et ceux qui n’ont pas pu être terminés à la suite de la crise pétrolière », indique-t-il.

Visite du chantier de Mardjandafack par les responsables

Le Président de Sogea-Satom se dit confiant quant à l’avancement des travaux sur certains sites. « Les voiries de Pala sont également en cours. Il y a un certain nombre de dossiers qui sont en finition dont la cathédrale sur laquelle on s’est engagé à la livrer pour le prochain Noël. Il y a aussi la reprise du ministère des Finances. On est assez confiant pour la reprise de ces travaux dans l’intérêt des services de l’État. Et en gérant les difficultés actuelles qui sont l’inflation sur les matières premières », explique Jean-Michel Guelaud.

Travailleurs sur le chantier de Mardjandafack

Au quartier Mardjandafak, les premières rues aménagées par Sogea-Satom seront bientôt livrées. « L’aménagement du quartier Mardjandafak est en bonne voie . Les premières rues vont être livrées avant la saison des pluies, dans quelques semaines », assure-t-il. Selon un des techniciens travaillant sur le chantier de Mardjandafak, il s’agit des rues Gaourang, Pala, Bokoro, Medine, Bololo et d’Amdam.

D’après la Présidence de la République, Sogea-Satom va également construire un pont dit de ”l’amitié” sur le fleuve Chari, à N’Djaména et qui va contribuer au désengorgement de la capitale.