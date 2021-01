Société : Un père de cinq enfants viole sa cousine infirme sous l’effet de l’alcool

Un homme, père de cinq enfants, viole sa cousine et reconnait devant les autorités avoir agi sous l’effet de l’alcool.

Les faits se sont déroulés dans un village proche de la ville de Kelo, province de la Tandjilé. L’auteur de cet acte, Allaissou Gilbert, est un aventurier et père de cinq enfants qui, de retour du Cameroun, s’est installé dans le village Dogou en 2013.

La victime est une jeune fille infirme et orpheline de père. Gilbert commet son acte à l’absence de la mère de cette dernière. Arrêté et conduit à la gendarmerie de Dogou dans la nuit du 1er janvier 2021, le présumé auteur du viol reconnaît les faits et avoue avoir agi sous l’effet de l’alcool traditionnel appelé ‘’Argui’’.



Une fille témoigne qu’elle a surpris Gilbert dans la chambre de sa cousine en train de s’envoyer en l’air, elle a automatiquement poussé un cri, c’est alors que la tante de la victime et quelques dames se sont dépêchées pour constater les faits. Outrées, ces dames l’ont bastonné avant de le conduire à la gendarmerie.



Madame Haoua Boukar, sous-préfet de Dogou, a condamné cet acte tout en déplorant l’état sanitaire et physique de la victime. Elle interpelle par ailleurs les organisations des droits de l’homme et l’association des personnes handicapées à faire leur travail afin que l’auteur soit poursuivi en justice. Signalons que les cas de viol deviennent de plus en plus récurrents dans la province de la Tandjilé.



Avec la Fm Liberté