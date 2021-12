Société : les personnes handicapées se penchent sur les stratégies de leur inclusion

L’Action handicap et réadaptation Tchad (ARHT) échange sur les stratégies d’inclusion des personnes vivant avec le handicap.





Ce sont des leaders des organisations des personnes handicapées qui sont réuni en atelier pour échanger autour de leurs contributions pour l’inclusion de leurs frères et sœurs vivant avec un handicape.



Au cours des échanges, ils ont évoqué les efforts faits en 2021 afin d’identifier les avancées et les difficultés rencontrées. « C’est ce diagnostic qui nous permettra de jeter les bases des prochains challenges qui nous attendent. Ainsi, nous oserons accompagner les efforts des institutions tant étatiques que privées dans l’inclusion de millions de frères et sœurs », indique le coordinateur adjoint de l’ARHT, Constant Ndilngué Gueralbaye.



Au Tchad, l’inclusion des personnes handicapées dans des programmes et/ou activités reste un problème. C’est l’une des raisons de l’atelier. « C’est pourquoi j’espère que cette rencontre nous permettra d’identifier les difficultés auxquelles nos organisations sont confrontées, de trouver des pistes de solutions et d’envisager l’avenir avec optimisme », poursuit-il.



Il y a quelques années, le Tchad a signé et ratifié la Convention Relative aux Droits des Personnes Handicapées, la Loi 007 portant protection des personnes handicapées. Mais ces textes peinent à être appliqués. Une situation qui, selon le coordinateur adjoint de l’ARHT, « contribue donc à accroitre la souffrance des personnes handicapées et retarde le décollage du secteur de la réadaptation ». L’atelier durera trois jours.