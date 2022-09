Société : “Le ronflement est responsable de divorce dans certains couples”, Dr Beidjam Abbia Oryon

Le ronflement est un phénomène qui s’observe chez beaucoup de personnes lorsqu’elles se reposent. Dr Beidjam Abbia Oryon nous donne les causes, les conséquences et le traitement de ce phénomène.

Selon Beidjam Abbia Oryon, médecin généraliste au CHU la Renaissance , le ronflement est un son produit par la vibration des tissus du pharynx causée par le rétrécissement et le relâchement des muscles des voies respiratoires ( le nez, le pharynx et larynx). Il touche plus les hommes que les femmes parce que les hommes ont un palais plus étroit que les femmes. “Le ronflement chez les femmes , commence le plus souvent après la ménopause. Cela est dû à la chute des hormones féminines tels que les Oestrogènes et les progestérones “, a-t-il précisé.



Il poursuit que les causes du ronflement sont diverses. Il dénombre trois à savoir les causes modifiables , anatomiques et génétiques. “Certaines personnes ronflent lorsqu’ils ont bu de l’alcool , lorsqu’ils dorment sur le dos ou lorsqu’ils ont pris certains médicaments qui relâchent les muscles des voies respiratoires tels que les myorelaxants et autres”, explique t-il.

Peuvent être aussi les causes du ronflement certains facteurs comme l’obésité , le tabagisme , la grossesse et les antécédents des maladies allergiques tels que les rhinites. “ Les rhinites entraînent ce qu’on appelle les congestions nasales et ces congestions nasales sont responsables du ronflement“, a-t-il indiqué. Selon le médecin généraliste, les modifications anatomiques telles que les grosses amygdales, un palais étroit peuvent également entraîner le ronflement. Il existe aussi des prédispositions génétiques, a-t-il ajouté.



“Le ronflement est responsable de divorce dans certains couples. Cela altère la cohabitation au sein d’un couple et a un impact sur la qualité de vie de ces personnes”, souligne le médecin.



Le traitement dépend de la cause et peut impliquer plusieurs domaines médicaux . D’abord si la personne dort sur le dos et qu’elle fait souvent le ronflement, qu’il change juste de position qui va libérer les voies aériennes et permettra à ce que la respiration puisse se faire de la manière normale. Pour les personnes qui ont les rhinites, qu’ils utilisent les décongestionnants c’est à dire les produits qui vont permettre à la personne de respirer normalement, conseille-t-il.



Il y a aussi les oreillers anti ronfleurs, la perte de poids , l’arrêt du tabac et de l’alcool, l’activité physique et la chirurgie qui sont conseillés pour faire face à ce phénomène.