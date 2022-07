Société : l’association “Tchad havre de paix” lance ses activités

L’association Tchad Havre de Paix (ATHP), lors d’un point de presse, a lancé officiellement ses activités, ce mardi 5 juillet au CEFOD.

Selon le président de l’ATHP, Sadam Ahmat Djouma, l’association a pour objectif de s’investir dans la sensibilisation de la population afin de guérir les maux dont souffre le pays. Il s’agit de la division, le clivage, la haine, les conflits intercommunautaires, etc.

« Tchad Havre de Paix dit non, trop c’est trop. Il nous faut une cohabitation pacifique, la non-violence et le vivre ensemble pour un Tchad de paix et d’amour. Comme depuis toujours, nos ancêtres ont longtemps vécu ensemble dans le pardon et l’amour du prochain », tonne-t-il.

Pour Sadam Ahmat Djouma, le président de la transition, dans sa politique de la main tendue, a dit que « le chemin de la paix ne peut s’obtenir que par la main tendue et c’est par le dialogue que le peuple arrivera à un Tchad uni et havre de paix ». « Nous devrons aller dans le même chemin en épousant les combats de la paix et du pardon pour un Tchad meilleur », conclut-il.