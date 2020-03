Société : l’association Salem prête main forte à l’orphelinat Shalom

L’association Salem a procédé, dans le cadre de la journée internationale de la femme, à la réalisation des actes citoyens en faveur de l’orphelinat Shalom.

Deux actes marquants. Dans la journée du 8 mars 2020, la présidente de l’association Salem, Nadège Romba et quelques membres se sont déployées pour laver les habits des orphelins de l’orphelinat Shalom. Second acte, la remise des dons à cette structure d’accueil des enfants orphelins, abandonnés le lundi 9 mars 2020. Un don composé de vivres notamment du riz, des pâtes alimentaires, de l’huile, du maïs.

La présidente de Salem faisant la lessive à l’orphelinat Shalom

Selon la présidente de l’association Salem, Nadège Romba, leur geste est une marque de solidarité et de réconfort. “Qui dit femme dit famille et qui dit famille dit responsabilité. Malheureusement la responsabilité est pratiquement en reculons dans nos sociétés actuelles où la poursuite effrénée du gain facile et l’égoïsme sont criards“, a-t-elle déclaré avant d’en appeler à la générosité des autres. “Par ce geste, nous encourageons toute personne à laisser parler son cœur autour d’elle. Car, d’après les Saintes Écritures, la vraie religion est d’assister les veuves et les orphelins.”

La présidente de Salem entourée des orphelins de Shalom

Pour assurer une bonne éducation de ces enfants, l’association Salem a annoncé qu’une convention de partenariat est signé avec la Garderie Ma Joie pour une meilleure scolarisation. Marceline Koumatolal est la directrice de l’orphelinat Shalom. Elle exprime sa joie : “S’occuper des enfants est une grande responsabilité. Et c’est ce que nous faisons. Votre geste vient nous encourager à continuer dans notre oeuvre. Que Dieu vous bénisse richement.”

Salem est une association qui oeuvre en faveur des enfants orphelins, maltraités et abandonnés tout en luttant contre la prostitution juvénile.