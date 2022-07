Société : la pénurie de bières oblige les N’Djaménois à se rabattre sur les bières camerounaises

La pénurie de bières depuis près de deux semaines affecte durement l’économie tchadienne. Des bars, buvettes, alimentations, caves sont soit fermés, soit au ralenti sans que les Brasseries du Tchad (BDT) ne bronchent pour expliquer aux consommateurs le véritable problème.

L’ambiance dans la capitale tchadienne autour des lieux d’alcool a changé depuis près de deux semaines. Les bars, buvettes, alimentations, caves…vivent au ralenti. Si certains arrivent encore à avoir quelques deux ou trois casiers de bières pour se maintenir, certains ont déjà fermé. « Rien ne va plus à N’Djaména. Les Brasseries du Tchad nous imposent les goûts alors que les goûts ne se discutent pas. Obligé de boire que ce qu’on trouve dans les bars », se plaint Djimrabaye, un consommateur.

Si Djimrabaye, lui, se plaint pour avoir son goût, les détenteurs de dépôts et de bars, eux, ne savent à quel saint se vouer car leur business tourne au ralenti. Difficile pour eux d’avoir les boissons alcoolisées à offrir à leurs clients. « Chaque matin, je fais le tour des dépôts mais je ne peux même pas avoir un casier. Je suis obligé de fermer ma buvette. Du coup, je mets en chômage le gérant et les serveurs », explique Martine, détentrice de buvette au quartier Gassi, dans le 7ème arrondissement.

Nombreux d’autres détenteurs de bars, eux, ont opté pour l’importation des bières camerounaises. Comme à l’alimentation Coin du Bonheur, toujours à Gassi, il n’y a rien que les marques de bières camerounaises comme la Harp, Guiness Smooth, Mayann, Booster, etc. Avec un prix qui oscillent entre 1 000 FCFA et 1 500 FCFA, les consommateurs sont ainsi obligés de payer pour étancher leur soif. « C’est un manque à gagner pour l’économie tchadienne car l’argent part plutôt au Cameroun. Et ce n’est pas seulement un seul bar qui est obligé de vendre les bières camerounaises. Par exemple, dans les quartiers Walia, Ndingangali et Toukra, on ne voit que les bières camerounaises », constate Frédéric.

Les gérants et serveurs dans les bars et autres débits de boissons, n’ont que leurs yeux pour pleurer car beaucoup sont envoyés en chômage technique et leurs bars fermés faute de boissons. « Depuis deux jours, nous n’avons reçu aucune bière malgré nos efforts pour mettre à l’aise nos clients. Du coup, l’alimentation est fermée en attendant de trouver les bières », explique Djim, gérant de l’Alimentation Aller – Retour.

« Il faut dire que c’est depuis quatre (4) jours que mon véhicule est au niveau des BDT pour chercher des boissons mais malheureusement, rien jusque-là. Et les détenteurs des bars ne me lâchent pas. Et même ici, aucune raison de la part des BDT pour justifier ce retard », ronronne une détentrice de dépôt au quartier Moursal.

Aussi bizarre que cela puisse paraître, personne, même les brasseries, n’est en mesure de donner les raisons de cette carence de bières jusque-là.