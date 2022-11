Société : la cherté de l’ail et de l’oignon persiste à N’Djamena

La rareté de certains ingrédients culinaires tels que l’oignon et l’ail sur les marchés de N’Djamena a des conséquences sur le panier de la ménagère.

En cette période (novembre-décembre), on constate la rareté de l’ail et d’oignon sur les marchés de N’Djamena. Parfois, il est difficile d’en trouver dans les quartiers. Et la rareté fait monter les enchères.

Nous sommes au marché à mil dans la commune du 3ème arrondissement de la ville de N’Djamena. Un vendeur rencontré nous confie que les prix de l’ail et d’oignon sont très élevés. Conséquences, les consommateurs s’en plaignent. Le sac d’oignon de 28 coro en provenance d’Abeché et du Lac qui était autrefois à 20 000F est actuellement vendu à 62 500F ; celui de Chadra qui était à 22 000F est à 67 500F sur le marché. « C’est vrai que ce n’est pas aussi facile pour nous, mais on n’a pas le choix. Même nous on ne réalise presque pas de bénéfice, mais c’est notre travail donc on fait avec », explique notre interlocuteur. Selon lui, la situation va persister jusqu’en janvier.

Ousmane Abakar, vendeur de l’ail ne cache pas sa désolation envers ses clients. Il explique que le grand sac de l’ail qui coûtait 45 000F a grimpé jusqu’à 125 000F actuellement. Le coro est à 5 000F, ajoute-t-il. Il suppose que la situation va changer en janvier avec l’apparition de nouvelles récoltes.

Nafissa Lamana, une consommatrice, explose face à la cherté de ces produits. “La semaine dernière, j’étais là, j’ai acheté le coro de l’ail à 4 700F et aujourd’hui il me dit 5 000F. C’est vrai que ça devient un peu cher en cette période mais jusqu’à 5 000F c’est grave, on n’en peut plus“.