Société générale Tchad désignée meilleure banque tchadienne 2021

Le 25 octobre dernier, Société générale Tchad (SGT) a été désignée meilleure banque du Tchad par EMEA Finance Magazine, un titre britannique qui analyse les marchés financiers d’Afrique, d’Europe et du Moyen-Orient. Un tour d’horizon sur les efforts qui ont conduit à ce succès.

C’est pour la première fois que Société Générale Tchad (SGT), ancienne Société Générale Tchadienne Des Banques (SGTB), remporte ce trophée. Le 25 octobre 2021, EMEA Finance Magazine, titre de presse basé à Londres, lui a décerné le titre de meilleure banque du Tchad pour l’année en cours à l’occasion de la 14eme édition des African Banking Awards. C’est après une analyse pointue et sur la base d’enquêtes réalisées que cette place lui a été accordée.

Une banque qui lie efficacement business et approche sociale

Selon les chiffres de l’Association des professionnels d’établissements banquiers du Tchad, Société générale Tchad est depuis 2 ans la 1ère banque en termes d’octroi de crédits aux clients. En plus de cela, avec la pandémie du Covid-19, elle a innové de façon remarquable pour améliorer la portée et l’efficience de ses services, en ouvrant notamment dans un service de « banque à distance » et en réduisant de plus 50% le prix de sa carte Visa Classic ainsi que les frais de retraits sur le GAB. Par exemple, les charges de retrait via les distributeurs d’une banque concurrente, qui dépassaient les 5000Fcfa, sont aujourd’hui facturées 1000Fcfa. « Tous ces efforts, c’est justement pour faciliter la tâche aux clients qui doivent faire des longues distances pour bénéficier de nos services et pour limiter la propagation de la maladie », explique le chef du service Marketing, Rémadji Alladiguim Georges.

Au vu de ces performances et efforts, Société Générale Tchad demeure le plus gros réseau bancaire du pays et continue d’accroitre le nombre de ses employés pour mieux servir ses plus de 50 000 clients. Sa part du marché a augmenté de 1%, passant de 28 à 29 % de PDM, pour occuper la 1ère place parmi les 8 enseignes bancaires présentes au Tchad en 2021.

« Nous avons fait des choix courageux »

Les 2 autres faits saillants qui lui ont donné plus des points, sont 1) son engament à soutenir la politique de l’emploi au Tchad. Récemment, la Société Générale Tchad a décidé d’appuyer la filière coton qui fait vivre environ trois millions des tchadiens, en investissant 10 milliards de nos francs pour la récolte du coton ; 2) son appui aux PME. Un plan de leasing (location-vente) de 1,2 milliard de francs CFA a été lancé pour aider les petites et moyennes entreprises locales. Aussi, elle a soutenu trois start up qui évoluent dans l’énergie solaire, la culture et la mode. « Nous avons fait des choix courageux. Nous n’allons pas forcement là où l’Etat a besoin de financement », commente le chef de service marketing, Rémadji Alladiguim Georges. C’est donc « une place légitime et mérité que la Société générale Tchad occupe actuellement », conclut-il.

Être le meilleur sur son marché est l’objectif de toutes les entreprises. C’est parfois même le slogan affiché par certaines d’entre-elles. Pour la Société Générale Tchad, c’est plus qu’un slogan, c’est une réalité.