Société : des acteurs du secteur gazier ont désormais un syndicat

Pour défendre les intérêts des acteurs du secteur du gaz butane, un syndicat a été créé. Il est dénommé Synaseg, (syndicat national du secteur de gaz).

Le point de presse de lancement a été animé au Centre Al-Mouna de N’Djamena. Le président du bureau exécutif de ce syndicat, Mahamat Guidam Moussa, a indiqué dans son mot de lancement que le but ultime de la création de cette organisation est la défense des droits et intérêts des acteurs du secteur gazier et la promotion d’un dialogue sincère avec les autorités en charge afin de garantir la disponibilité du gaz, l’équité de l’approvisionnement et la sécurité des usagers.



Pour atteindre cet objectif principal, le Synaseg se donne les missions suivantes :

Améliorer les conditions de fonctionnement et d’accès au marché de gaz;

Lutter contre la concurrence déloyale ;

Rendre disponible et permanent le gaz en collaboration avec les pouvoirs publics ;

Faciliter le dialogue entre les agents économiques directement engagés que sont l’État, les fournisseurs, les transporteurs et les consommateurs ;

Informer les consommateurs sur les différents niveaux de risques lors de l’utilisation de gaz;

Former les acteurs impliqués dans le secteur en collaboration avec les techniciens du domaine ( ARSAT, ministère du pétrole et de l’énergie, la raffinerie, etc.).



C’est à travers les campagnes de sensibilisation, des réunions de travail et de négociation, de plaidoyer, des ateliers de formation et pleins d’autres moyens que le syndicat pense remplir sa mission.

Autorisé à fonctionner par le folio no 6448 du 17 février 2022 le Synaseg est ouvert à toute personne physique ou morale partegeant les objectifs du syndicat et qui est liée au secteur du gaz par l’enfûtage, la distribution, le transport et la consommation.