Société : carence des bières à N’Djamena

Les consommateurs des bières ont constaté depuis une semaine qu’il y a pénurie de leurs bières favorites dans les maquis à N’Djamena.

Chagoua dans le 7ème arrondissement est le quartier réputé pour ses endroits chauds et aussi ses nombreux maquis visibles aux abords des routes. L’ambiance est moins chaude comme d’habitude, la faute à la carence de certaines marques de bière qui prévaut depuis des jours.

Dominique, un habitué du coin nous explique son mécontentement face à cette situation. “J’ai fais presque 30 minutes dans ce café, j’ai demandé mon goût habituel qui est Castel, la serveuse me dit qu’il n’y a rien d’autre en dehors de Beaufort. Et pourtant je vois juste sur l’autre table des clients qui sirote la Castel et Gala“, explique-t-il.

Interrogée, la gérante répond timidement. “Il y a carence des bières dans les dépôts depuis quelques jours et les clients ne veulent rien comprendre. La Castel, nous avons eu qu’un casier, pareil pour la Gala. Le problème se situe à quel niveau, nous ne savons pas“.

Pour d’autres clients, la Castel qui coûtait 650 f est maintenant vendue à 750 f, et la Gala qui coûtait 800 f à 850 voir 900f.

“Nous n’avons pas le choix que de prendre les bières disponibles, car tout cela repose sur la brasserie qui produit moins alors que la demande est très forte. Si la carence persiste, nous allons reprendre la route de Kousseri au Cameroun“, affirme Aristide devant un maquis à Moursal.

Du côté des grossistes, aucune explication n’a été donnée de la part des brasseries qui produisent les bières.

Il faut noter que les marques des boissons touchées par cette carence sont entre autres Castel, Gala, 33 export et Guinness.