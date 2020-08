SNE : rétablissement du service de paiement des factures et recharges d’électricité via Airtel Money

Airtel Tchad annonce à sa clientèle que les recharges et le paiement des factures d’électricité à la SNE est de nouveau disponible via son service de mobile banking, Airtel Money.

Le service d’Airtel Money permet au client de l’opérateur mobile de payer leurs factures à distance sans se déplacer et ce en quelques minutes. Pour cela il suffit d’avoir son numéro d’abonnés que ça soit pour la SNE, la STE et Canal+, vous composez *436# et choisissez l’option payer facture et laissez-vous guider.

Depuis plus de 6 mois le service n’était pas fonctionnel dû à une mise à jour des serveurs du partenaire de la SNE. Les deux équipes se sont attelés à réparer la panne. Cette interruption a pénalisé un grand nombre d’usagers qui ont trouvé paix et tranquillité dans ce service combien utile.

