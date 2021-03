Sila: un homme tué dans la soirée du 7 mars à Goz Beïda

Dans la soirée du 7 mars, des personnes non identifiées à bord d’un véhicule Hilux, ont tué une personne au marché de Goz Beïda.

Selon les autorités locales, des personnes non identifiées ont tué une personne avec une arme au marché de Goz Beïda et récupéré son véhicule.

Une autre source indique que la personne assassinée aurait tué une personne à Kouri Bougoudi et récupéré son véhicule et que ce sont les parents du défunt qui l’ont poursuivi jusqu’à Goz Beïda pour le tuer et reprendre le véhicule.

Après l’avoir tué, ils ont pris la route de Kerfi mais à seulement quelques kilomètres à la sortie de Goz Beïda, l’un des véhicules a eu un accident. Les forces de l’ordre ont trouvé le véhicule mais les présumés assassins sont en fuite.

Soumaine Ahmat, correspondant à Goz Beida