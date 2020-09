SILA: l’ONAJES à la rencontre des jeunes bénéficiaires des micro-crédits à Gozbeida

Ce 31 août, à Gozbeida, dans la province du Sila, le chef d’antenne de l’Office national d’appui à la jeunesse et aux sports (ONAJES), Hilaire MEMNBIGNGAR, a tenu une réunion de prise de contacts avec les jeunes bénéficiaires des micro-crédits. La rencontre a eu lieu au gouvernorat de Sila.

Aux total, ce sont 36 promoteurs de projets qui ont pris part à cette rencontre avec le chef d’antenne de l’ONAJES dans le Sila. Pour Hilaire MEMNBIGNGAR, chef d’antenne, l’idée primordiale du Maréchal du Tchad IDRISS DEBY ITNO est d’aider la jeunesse tchadienne a ce prendre en charge eux même et être une jeunesse qui osent. C’est pourquoi , rappelle-t-il aux jeunes, le crédit octroyé par l’ONAJES est un appui à la jeunesse pour réduire les taux de chômage des jeunes et la pauvreté dans le pays. Il demande aux jeunes bénéficiaires de fournir un effort pour honorer leurs engagements; le remboursement du crédit.

A l’issue de la rencontre, trois entreprises des jeunes sur les 36, ont été visitées par le chef d’antenne et les jeunes promoteurs de projets. Il s’agit de l’atelier de couture de Soumaïne Ahmat, le cybercafé et secrétariat bureautique de Aché Hassan Bourma et le site d’élevage de petits ruminants de Yacoub Adef.

Satisfait de leurs activités, le chef d’antenne encourage les jeunes promoteurs de continuer sur le même élan pour réduire les taux de chômage et la pauvreté au Tchad.

Soumaine Ahmat, correspondant au Sila