SILA: les agents de la santé sont en formation à Koukou

Le personnel de la santé de la province du Sila est en formation. La présente formation s’inscrit dans une approche d’engagement communautaire

La formation vise à informer les acteurs clefs ayant une capacité d’aiguiseur de conscience et d’influenceur, pour orienter la communauté, renforcer les capacités des acteurs sanitaires de première ligne appelés à répondre de manière simple et adéquate à la communauté (Chefs de Zone, agents chargés de la sécurité publique, agents de santé communautaire, etc).

Les leaders seront informés sur la nature de l’épidémie en cours. Cette formation leur apportera aussi des éléments de communication efficaces pour s’adresser à leur communauté de manière intégrée et pratique, les compétences nécessaires pour assurer une communication interpersonnelle (CIP) et globale de manière acceptable et positive, au cours des interventions de lutte contre la Covid-19 au sein des communautés.

A terme, il s’agit de permettre une adaptation des comportements des acteur-clefs au niveau communautaire pour faciliter la mise en oeuvre des activités des différents piliers de la lutte.

Des interactions plus positives, favorisées par une approche emphatique, faciliteront la réponse à l’épidémie de COVID19 dans le pays.

Ben MBODOU, correspondant au Sila