Senafet 2021 : la Première dame du Tchad, Hinda Deby Itno est à Mongo

Dans le cadre de la clôture de la commémoration de la Semaine nationale de la femme tchadienne (Senafet), qui aura lieu demain à Mongo, chef-lieu de la province de Guera, la Première dame, Hinda Deby Itno est déjà sur place.

Elle a été accueillie par la ministre de la Femme et de la Protection de petite Enfance, Amina Priscille Longoh, le gouverneur de la province du Guéra, Dago Yacoub, le vice-président de l’Assemblée nationale, Moussa Kadam, et des responsables administratifs, civils et militaires.

De l’aérodrome, le cortège de la Première dame du Tchad, Hinda Deby Itno, a pris la direction du gouvernorat de la province du Guéra pour une concertation avec les autorités avant de descendre sur le terrain pour les activités.

Béchir Badjoury Abbanou, correspondant à Mongo