Senafet 2020 : ASHAD oriente des lycéennes sur l’entrepreneuriat féminin

Le lycée féminin a abrité ce mercredi une sensibilisation sur objectifs de l’entrepreneuriat. Une initiative d’ASHAD en partenariat avec la startup ‘’Karidari’’.

Cette rencontre qui a réuni une cinquante de lycéennes est placée sous le thème « l’entrepreneuriat des jeunes filles pour une innovation de la société tchadienne ». Cette sensibilisation est entrée dans le cadre de la semaine nationale de la femme tchadienne (Senafet) et a visé à informer et à outiller ces élèves avec des techniques d’entrepreneuriat ainsi que le choix du domaine.

La promotrice de la startup KariDari, Madina Gombo Ahmat invitée d’humeur pour la cérémonie n’a pas manqué de retracer son parcours entrepreneurial afin d’inspirer les élèves mais aussi la présentation de son startup. Pour la sensibilisatrice, « la femme joue un rôle non négligeable dans la société en tant qu’opératrice incontournable dans la lutte contre la pauvreté et l’émergence d’une nation. »

Pour la présidente du comité d’organisation de cette activité, l’entrepreneuriat féminin est très important car il est un espace d’évaluation des efforts de l’État en faveur de la promotion des femmes, mais aussi un cadre pour valoriser le partenariat entre les institutions publiques et le mouvement associatif afin de mieux répondre aux attentes des femmes et des jeunes filles tchadiennes. « Une entreprise doit être engageante et amusante, avec des instincts créatifs. En étant propriétaire de votre entreprise, vous devez profiter de cet avantage et rendre votre entreprise plus performante en qualité et en quantité. Vous devez l’aimer et apprécier, cela vous permettra de la supporter », a-t-elle orienté.

Plusieurs produits de la startup Karidari ont été offerts aux gagnantes en guise de récompense pour le jeu-concours focalisé sur l’histoire de la femme tchadienne et l’association ASHAD.