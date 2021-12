Sécurité routière : plus de 2 000 Tchadiens meurent en moyenne par an

L’office national des la sécurité routière (ONASER) organise une formation pour renforcer les capacités des acteurs de la sécurité routière. Une formation qui est lancée ce 15 décembre et prendra fin le 28 décembre.

L’objectif de cette session est d’assurer la formation continue de ces acteurs du domaine de la sécurité pour qu’il s’approprient les règles de bonne pratique. Cela dans le but qu’ils soient véritablement opérationnels et contribuent efficacement à la prévention routière au Tchad. Pour ce faire, l’office national de la sécurité routière se concentre autour de trois pôles: l’éducation, la formation et la sensibilisation

Selon Fatimé Goukouni Weddeye, ministre du Transport et de la Sécurité routière, la situation de la sécurité routière au Tchad est à la limite endémique. “2698 tués en moyenne par an ; soit plus du double du nombre tué au Cameroun alors que le parc automobile camerounais est environ deux fois plus important de celui du Tchad, et que le réseau routier bitumé au Cameroun est presque quatre fois celui du Tchad”, compare-t-elle. “La grande majorité des victimes a au plus 30 ans d’âge, ce qui indique que c’est la jeunesse qui est le plus touchée par ce fléau“, renchérit la ministre.

Rappelons également que cette formation se déroulera en deux étapes, la première étape avec les moniteurs des auto-écoles et la seconde avec les associations œuvrant dans le domaine de la sécurité routière. Pour conclure, le directeur général de l’ONASER Ousman Moussa Nga, de signaler qu’au cours de cette formation, un programme de pédagogie sera proposé en harmonie et sera utilisé au niveau national comme document.