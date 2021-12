Sécurité routière : l’ONASER renforce les capacités des associations

Un atelier de formation sur la sécurité routière a lieu ce matin au centre Al-mouna.



C’est dans le souci de limiter les cas d’accident de circulation sur le territoire national que l’Office national de la Sécurité routière (ONASER) renforce les capacités des organisations de la société civile. Plusieurs associations et des moniteurs des auto-écoles venus des quatre coins du pays ont pris part à cette formation.

Cet atelier de renforcement des capacités des organisations de la société civile sur la sécurité routière fait suite à la formation des moniteurs des auto-écoles du Tchad il y a quelques jours. C’est le directeur général de l’ONASER, Ousman Moussa GNA qui a ouvert les travaux.

Dans son mot de circonstance, Ousman Moussa GNA a souligné la gravité des cas d’accidents de circulation lors de la fête de la nativité donnés par la Police nationale et demande aux impétrants de traduire dans les faits les choses apprises. « Vous avez constaté le bilan lors de cette fête. On constate l’absence des associations sur le terrain, en matière de sensibilisation sur la sécurité routière. C’est votre travail, l’ONASER vient juste en aide » explique-t-il.

Vu le nombre très élevé des cas d’accident de circulation et des dégâts matériels et humains que cause ce phénomène, il est important de renforcer les capacités de ces associations. “On espère vous voir d’ici 2022 sur le terrain”, lance le directeur de l’ONASER. D’après le formateur, Jean Francis Bonaventure LEKEUFACK, « Plus de 2700 personnes meurt de suite d’accident de circulation au Tchad en 2021» . Il faut signaler que cette formation durera trois jours.