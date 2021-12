Securité: Mise en place d’un dispositif de maintien de l’ordre de proximité à l’occasion de la fête du nouvel an

Le directeur général de la police nationale, Ousmane Bassy Lougma a annoncé par un point de presse la mise en place d’un dispositif sécuritaire à l’occasion de la fête du nouvel an.

Il s’agit d’un dispositif opérationnel de maintien de l’ordre composé des agents de la commission mixte de sécurité de la police nationale.

Leur mission est de protéger les personnes et leurs biens, d’assurer la surveillance des points stratégiques, de faire des patrouilles pédestres et motorisées afin de permettre à la population de fêter dans la quiétude et la tranquillité.

« je lance un appel à la population de rester sereine et de collaborer avec les forces de l’ordre mobilisées pour la circonstance » lance le DG de la police.

Les agents des forces de l’ordre sont instruits par le directeur général de la police d’accomplir leur mission avec dévouement et professionnalisme tout en restant vigilants pour faire face à toutes les éventualités sécuritaires.