Sécurité : “la foudre de la Colère de Bohoma a emporté tous les terroristes” Deby

Le chef de l’État Idriss Deby Itno, dans son message aux Tchadiens ce mardi, a ouvert une brèche pour présenter le bilan de ses deux semaines de séjour au Lac pour combattre la secte Boko-Haram. Le président de la République assure que : la foudre de la « Colère de BOHOMA » a emporté tous les aventuriers terroristes présents sur le territoire tchadien. Il déclare que la province du Lac-Tchad est redevenue ce qu’elle devrait toujours être, c’est-à-dire une zone de paix, de sécurité et de production.

Toutefois, le chef suprême des armées prévient que, même si les premiers résultats sont là bien visibles, le travail n’est pas terminé car les forces armées tchadiennes continuent de traquer les résidus de Boko-Haram évanouis dans la nature des pays voisins.

“Je saisis cette opportunité pour féliciter, au nom de toute la République, nos vaillantes et intrépides Forces de Défense et de Sécurité, qui, au prix de leur vie et de leur jeunesse, protègent le Tchad et les tchadiens, et bien au-delà, nos frontières, contre les actions criminelles des groupes terroristes. La Nation sera éternellement reconnaissante à tous nos martyrs” galvanisé le général de l’armée Idriss Deby Itno.

Cependant pour garantir des conditions de vie dignes aux victimes directes de la guerre contre le terrorisme en particulier, le président de la République exhorte l’Assemblée Nationale à inscrire la problématique de la prise en charge publique des victimes de guerre parmi ses priorités législatives au cours de sa Session en cours.

Pour lui, ceux des compatriotes qui consentent le sacrifice suprême pour la sécurité de leurs concitoyens et l’intégrité de la Nation méritent que celle-ci accorde une attention digne et constante à ces anges gardiens lorsqu’ils sont blessés ou à leurs ayant-droits lorsqu’ils ont malheureusement perdu la vie.