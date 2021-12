Sécurité : 9 véhicules et 45 motos remis à la Garde nationale et nomade du Tchad

Une cérémonie de remise de moyens roulants (9 véhicules et 45 motos) à la Garde nationale et nomade du Tchad (GNNT) a eu lieu ce mercredi 22 décembre au ministère de la Sécurité publique et de l’Immigration. Ces engins vont desservir neuf (9) postes sur les couloirs de transhumance.

Ce don est l’œuvre du PAASIT (Projet d’Appui à l’Amélioration de la Sécurité Intérieure au Tchad), appuyé financièrement par la Coopération Tchad-Union européenne. « Ce projet dont l’objectif principal est de contribuer à réduire et à dissiper le climat général d’impunité et d’insécurité par l’offre de service de sécurité comme bien public de qualité, répondant aux besoins de l’ensemble des citoyens, repose sur trois axes à savoir : l’amélioration de la gouvernance de la sécurité intérieure, la modernisation des outils de formation des personnels des forces de sécurité intérieure et l’amélioration de l’offre de sécurité publique, par le rapprochement des forces de sécurité avec la population », a souligné le coordinateur du projet PAASIT Abdoulaye Gorges Moyalta.



L’ambassadeur de l’Union européenne au Tchad Kurt Cornelis souligne que l’Union européenne a financé le PAASIT pour un montant de plus de 13 milliards de FCFA afin de, selon les termes de la convention de financement, « contribuer à réduire et dissiper le climat général d’impunité et d’insécurité par l’offre de la sécurité comme un bien public de qualité, qui répond aux besoins de l’ensemble des citoyens ».



Pour le ministre de la Sécurité publique et de l’Immigration, Souleyman Abakar Adam, les besoins sont nombreux et pressants pour arriver aux résultats escomptés dans la prise en charge des besoins sécuritaires des populations mais c’est avec engagement et abnégation que les interventions arriveront au bout des défis. « Avec toutes ces dotations, tous ces appuis, nous ne devons pas dormir sur nos lauriers et l’arbre ne doit pas cacher la forêt. Il nous incombe de poursuivre nos efforts individuellement et collectivement dans l’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie de conduite ou d’accompagnement du changement ».

A noter que le cout cumulé de ces 9 véhicules et 45 motos monte à 252 513 000 franc CFA.