Saviez-vous que l’acte sexuel a des vertus préventives contre le cancer de la prostate?

SANTÉ – Le cancer est une tumeur, un amas de cellules cancéreuses qui peut envahir et détruire des tissus ou organes du corps humain. Il est de plus en plus au centre des préoccupations sanitaires ces dernières années. Parmi les types de cancer, l’on note le cancer de la prostate.

Il est le cancer le plus répandu chez les hommes de la soixantaine. A cette tranche d’âge, les probabilités de recevoir un diagnostic positif de ce cancer augmentent. Beaucoup d’hommes âgés en souffrent sans le savoir.

Selon les spécialistes, les causes régulières du cancer de la prostate sont entre autres : l’âge qui est un facteur prédisposant le plus clairement identifié, les antécédents familiaux et l’alimentation.

Dans une interview accordée à la télévision nationale au sujet de ce cancer, Dr Manikassé Palouma explique que pour éviter cette tumeur, il faut éjaculer 21 fois par mois. Cela réduirait, selon lui, le risque lié à la maladie. « L’acte sexuel a des vertus préventives. Un homme qui a des éjaculations fréquentes diminue le risque d’attraper le cancer de la prostate », explique-t-il.

D’autres astuces nécessaires telles que : réduire la consommation des matières grasses, manger suffisamment ou plus de tomates, ne pas fumer et avoir fréquemment des visites médicales préviennent aussi cette maladie.