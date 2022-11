Santé : « la prématurité est la deuxième cause de la mortalité néonatale», Dr Radia Hissein

A l’occasion de la journée internationale de la prématurité, célébrée chaque année le 17 novembre, le Tchad a aussi commémoré la 2ème édition ce jour. Dr Radia Hissein, pédiatre, chef d’unité de Néonatalogie à l’hôpital Tchad-Chine, revient en détails sur la question des enfants prématurés.



A l’hôpital de l’Amitié Tchad-Chine, une unité est dédiée pour la prise en charge de ces enfants prématurés. Pour Dr Radia Hissein, un bébé est considéré comme prématuré lorsqu’il naît avant la 37ème semaine de grossesse. La durée d’une grossesse normale est de 40 semaines. La plupart des enfants prématurés naissent entre la 22ème et la 37ème semaine de grossesse, mais certains peuvent voir le jour dès la 22ème semaine.

Selon Dr Radia Hissein, la prématurité constitue la deuxième cause de la mortalité néonatale. « Pour diminuer cette mortalité, il faut passer par le soin de maternel Kangourou (SMK). Le SMK n’est rien d’autre que le fait de mettre le nouveau-né peau-à-peau avec la maman. La maman attache son bébé au niveau de la poitrine », explique-t-elle.

Elle relève que cela est possible avec comme condition que le nouveau-né prématuré soit stable. « Il faut que sa température soit bien régulée. Par la poitrine, c’est pour éviter l’hyperthermique. Parce que le nouveau-né prématuré meurt d’hyperthermique. Hyperthermique et hyperglycémie peut l’emporter en un rien du temps. Quand il est en contact peau-à-peau avec sa maman, il reçoit la chaleur. Il est protégé contre l’infection et il est à côté du sein pour sa scission et cela stimule le battement cardiaque de sa maman, en même temps régule sa respiration ».

La prise en charge d’un bébé prématuré en général est multidisciplinaire parce qu’elle prend une longue durée. Dr Radia Hissein précise que la première stratégie est de le mettre sur le soin maternel Kangourou pour qu’il puisse avoir un poids qui avoisine le nouveau-né normal, 2000 grammes. « Ceux qui sont sur le lit, ont entre 1000 à 2000 grammes. On peut faire le soin jusqu’a ce qu’ils atteignent les 2000 grammes. Une fois le bébé arrive à 2000 grammes, on arrête le traitement ».

« Le suivi de la prématuré ne s’arrête pas seulement à 12 mois. Dans certains cas, jusqu’à ce qu’il marche. Pendant le suivi, on oriente vers les autres spécialistes certains cas pour rechercher s’il n’y a pas d’autres complications », situe-t-elle.

La pédiatre relève quelques difficultés au niveau d’unité. Il s’agit notamment de l’étroitesse de la salle, le manque de salle d’initiation et de salle de détente avec un téléviseur, de WC, de personnel formé, de médicaments, etc.