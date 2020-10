Santé : ” Chez les enfants, le paludisme est la première cause de l’anémie”, Dr Mbanga Djimadoum

Dans les hôpitaux et les centres de santé, l’on assiste ces derniers temps à une explosion des cas d’anémie. Cette maladie touche presque toutes les couches de la société, mais les enfants sont les plus exposés.

L’anémie est selon le directeur du Centre national de transfusion sanguine, Dr Mbanga Djimadoum, un problème de santé publique. Plusieurs causes peuvent provoquer l’anémie. << Il se pourrait que cela soit due à une carence des oligoéléments et des vitamines telles que les B9 et B12, qui rentrent dans la fabrication des globules rouges>>, explique le médecin. Parfois, il y a ”un problème de constitution des globules rouges. Ca peut être au niveau de la membrane des globule rouges ou au niveau de l’hémoglobine qui est cette substance rouge qui colore ces globules rouges, ou encore les enzymes qui s’y trouvent”.

Il poursuit que le taux d’hémoglobine varie selon les tranches d’âge et le sexe. Les femmes enceintes, les enfants et les personnes de 3e âge sont les plus touchés par cette situation. le médecin ajoute qu’une mère anémiée, fait subir son état à son foetus. Et que, dit-il, si rien n’est fait à tant, la maman peut perdre la vie à l’accouchement.

Chez les enfants, le paludisme est la première cause de l’anémie. C’est ce qui explique la hausse du nombre des cas d’enfants anémiés dans les établissements médicaux ces dernières années. Dr Mbanga Djimadoum, directeur du Centre national de transfusion sanguine

Pour trouver une solution à ce phénomène, Dr Mbanga Djimadoum, demande à la population de se mobiliser pour faire des dons de sang, afin de ”sauver des vies”. Par ailleurs, il recommande la consommation des fruits secs et des aliments contenant le fer, pour prévenir l’anémie.