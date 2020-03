Santé : « 78 % des patients tuberculeux ont achevé leur traitement avec succès en fin 2019 » Mahamoud Khayal Youssouf

La Journée mondiale de la lutte contre la tuberculose est célébrée chaque 24 mars. A cette occasion, le ministre de la Santé publique, Mahamoud Khayal Youssouf, a fait une déclaration à la veille.

Cette année, le thème choisi pour la célébration de la Journée mondiale de lutte contre la tuberculose est : « Il est temps d’agir, il est temps de mettre fin à la tuberculose ». Le ministre de la Santé publique, Mahamoud Khayal Youssouf, dans sa déclaration du 23 mars 2020 a mis l’accent sur le travail abattu dans le domaine de la lutte contre la tuberculose et les défis à relever pour un Tchad sans cette maladie.

La Journée mondiale de la lutte contre la tuberculose est en effet dédiée aux hommes et aux femmes, qui participent à la lutte contre cette maladie dans le monde. Elle est aussi consacrée à tous ceux qui ont été guéris de cette maladie. « La commémoration de la Journée mondiale de lutte contre la tuberculose le 24 mars de chaque année, vise à sensibiliser le public aux conséquences sanitaires, sociales et économiques dévastatrices de la tuberculose et de redoubler d’effort pour mettre fin à la tuberculose. Au niveau national, cette journée nous offre l’occasion de mettre en lumière la maladie et de mobiliser l’engagement politique et social en vue d’accélérer les efforts destinés à mettre fin à la tuberculose à l’horizon 2030. Et ce, conformément aux engagements pris dans le cadre des Objectifs de développement durable ODD » a expliqué le ministre de la santé.

Malgré les efforts du gouvernement, des organisations de la société civile pour la lutte contre cette maladie contagieuse, le Tchad a toutefois des défis à relever. Selon les estimations de l’OMS, l’incidence de la tuberculose est de 142 cas pour 100 000 habitants soit 23 190 cas attendus en 2019. Un total de 13 935 habitants tuberculeux sensibles et 70 patients tuberculeux multi résistants ont été dépistés et mis sous traitement en 2019. 78 % des patients tuberculeux ont achevé leur traitement avec succès en fin 2019.

Eu égard aux défis du Tchad face à la tuberculose, Mahamoud Youssouf Khayal fait appel aux différents couche à redoubler d’efforts pour une éradication total de cette maladie. « Je lance un appel à toutes les parties prenantes et en particulier les leaders d’opinion communautaires, les religieux et les professionnels des médias, à nous rejoindre dans la lutte contre la tuberculose, notamment dans le suivi et le respect de traitement, la stigmatisation et la discrimination, le soutien psychosocial et nutritionnel, la recherche active des patients ayant abandonné le traitement , la recherche des cas contacts de la tuberculose pour l’accès a la prévention et aux traitement de l’infection tuberculeuse et bien d’autres. »

Mouni Laurea Nguemadji