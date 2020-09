Santé : 54 pays africains s’engagent pour avoir le vaccin contre la Covid-19

Les 54 pays d’Afrique s’engagent aux côtés des autres pays du monde dans l’initiative Covax, ce vaccin qui permettrait de sauver les populations vulnérables à la Covid-19.

En attendant un vaccin sûr et efficace contre la Covid-19, les 54 pays d’Afrique s’engagent dans l’initiative Covax qui est codirigée pour les innovations en matière de préparation aux épidémies (CEPI), l’Alliance pour les vaccins (GAVI) et l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

« Covax est une initiative mondiale novatrice qui inclura les pays africains et garantira qu’ils ne seront pas laissés en queue de peloton pour les vaccins contre la Covid-19 », explique la directrice régionale de l’OMS pour l’Afrique, Dre Matshidiso Moeti. L’initiative vise à garantir un accès à tous, tant aux pays à revenu élevé et moyen qui autofinanceront leur propre participation, qu’aux pays à revenu moyen, inférieur et faible qui verront leur participation soutenue.

Déjà huit pays africains ont accepté d’autofinancer leurs doses de vaccins par le biais de la Covax Facility. Par contre 46 autres sont éligibles à la garantie de marché Covax AMC.

Pour une approbation rapide d’un vaccin, les pays africains devront mettre en place les systèmes et l’infrastructure nécessaire pour définir les voies règlementaires et éthiques. Ils devront aussi disposer d’un système de logistique et de chaine d’approvisionnement capable non seulement d’atteindre les populations cibles traditionnelles pour les vaccinations et les campagnes de routine, mais aussi être prêts à vacciner une population cible beaucoup plus importantes.