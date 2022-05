Santé : 5 personnes décédées de suite de rougeole au cours du 1er trimestre au Tchad

Le ministère de la Santé publique et de la solidarité nationale a signalé 5 cas de décès et 303 personnes atteintes de rougeole au cours du premier trimestre 2022 au Tchad.

L’épidémie de rougeole sévit au Tchad. En un trimestre, de janvier à fin mars 2022, le Tchad a enregistré 5 cas de décès liés à cette épidémie et 303 cas confirmés. Ces cas ont détectés dans 110 districts sur 139 que compte le pays.



Le ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale a indiqué avoir enregistré plus de 2 000 cas suspects au courant de l’année. Une situation qui a poussé le département en charge de la santé à organiser une riposte dans 5 districts de la capitale du 5 au 11 avril, et celui de la ville de Bongor du 29 avril au 9 mai. Ces zones sont considérées par le ministère comme les plus touchées.



Dans les 5 districts de de N’Djamena qui ont bénéficié de la campagne de vaccination, le département en charge de la santé précise avoir vacciné 478 171 enfants de 6 à 59 mois. « Tous les 5 districts de N’Djamena ont atteint plus de 100% », explique le secrétaire général du ministère de la Santé publique et de la solidarité nationale, Dr Bahar Bachar.



Pour le district de Bongor, les résultats provisoires que présentent les autorités en charge de la santé font état de 72 060 enfants cibles vaccinés sur 73.129 soit 99%. « Nous pensons atteindre les 100% voire plus ».



Pour permettre la réduction de taux de rougeole dans le pays, les autorités sanitaires ont réaffirmé leur décision liée à la gratuité de soins relatifs à l’épidémie de rougeole au Tchad.