Saison pluvieuse : les enfants sont les plus exposés aux maladies de la peau

De mai à octobre, plusieurs maladies de la peau font leur apparition. A cause de la fragilité de leurs peaux, les enfants sont les plus exposés à ces maladies.

Dès la tombée des premières pluies, démangeaisons, boutons et autres allergies apparaissent sur la peau des enfants. En cette saison de pluie, les nourrissons, les adolescents et parfois des adultes se confrontent à ces diverses maladies. Les enfants restent la couche la plus touchée par ces différentes maladies qui créent des soucis aux parents.

Selon Dr Djekoundade Antoinette dermatologue, à l’Hôpital général de référence nationale, Il n’y a pas que les enfants qui souffrent de ces allergies de la peau, les adultes aussi. Sous d’autres climats, les enfants en souffrent. « Les adultes ne sont pas épargnés s’ils n’observent pas des règles élémentaires d’hygiène. Les enfants d’autres pays d’Afrique et de l’Asie en souffrent aussi ».

Pour éviter ces maladies « éviter le contact avec l’eau, se laver les pieds, les espaces inter oreilles et les assécher, les endroits humides, se laver avec du savon lors de contact avec les eaux de pluie souillées, interdire aux enfants de s’amuser avec l’eau des pluies stagnantes, nettoyer et désinfecter les surfaces contaminées et désinfecter les linges », conseille-t-elle.