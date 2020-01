Sahel : le centre HD lance le projet Médiation agropastorale pour la paix et la stabilité au Tchad

Le projet Médiation agropastorale au Sahel a été lancé officiellement par le Centre pour le Dialogue Humanitaire au Tchad, ce jeudi 9 janvier 2020 à l’hôtel Radisson Blu de N’Djaména. Il vise à promouvoir la paix, la stabilité, le vivre ensemble et le développement au Tchad.

La paix et la sécurité demeurent une préoccupation mondiale. La zone sahélienne, espace de frontières immatérielles multiples, ne peut être en marge de cette situation. Le Tchad comme les autres pays du G5 sahel est en proie à des urgences économiques, sociales, et sécuritaires. Sans compter les effets des changements climatiques et de l’instabilité géopolitique internationale qui affectent les populations tant pastorales que sédentaires. C’est ce qui justifie le lancement du projet Médiation agropastorale au Sahel pour le compte du Tchad.

Selon le représentant du Centre pour le dialogue humanitaire au Tchad, Brahim Ibni Oumar Mahamat Saleh, les tensions et autres conflits d’ordre sociaux ont eu un impact négatif sur la cohésion sociale au niveau local. En même temps, cela a affaibli la capacité d’action des Etats. Le projet médiation agropastorale au sahel pour le compte du Tchad est donc une conception et une activité du centre HD qui a mené un certain nombre d’activité préparatoire permettant de mettre en place des réseaux locaux de médiateurs communautaires à l’échelle de tous les pays du G5 Sahel.

« Ce projet vise essentiellement dans un premier temps à structurer et appuyer les leaders dans les efforts de médiation autour des conflits d’accès aux ressources naturelles. Dans un second temps, à accompagner les réseaux dans la médiation des conflits dont les enjeux dépassent les capacités des médiateurs communautaires et enfin faciliter le dialogue entre les communautés et les autorités sur les enjeux agropastoraux au niveau local, national et régional » explique Brahim Ibni Oumar Mahamat Saleh. Selon lui, l’implantation du projet au Tchad découle de l’expérience déjà acquise dans les autres pays de l’ensemble géographique considéré à savoir le Burkina Faso, le Niger, le Mali et tout récemment la Mauritanie.

En effet, le Centre pour le Dialogue Humanitaire ayant fait le constat que tous les conflits quel que soit leur nature ou leur ampleur prennent racine dans des contradictions au sein des communautés, a jugé utile d’utiliser les mécanismes endogènes ou traditionnels pour faciliter la résolution de ces conflits préjudiciables à la cohésion sociale et à la paix en générale.

Ce qu’il faut savoir du Centre HD

Fondé en 1999 à Genève en Suisse, le Centre pour le dialogue humanitaire (HD) est une organisation de diplomatie privée basée sur les principes d’Humanité, d’impartialité et d’indépendance. Sa mission est de contribuer à prévenir, atténuer et résoudre les conflits par le dialogue et la médiation. Depuis 20 ans, HD contribue à la conclusion d’accords de paix dans le monde entier grâce à son accès privilégié à l’ensemble des parties ayant une influence sur les conflits. L’organisation est actuellement engagée dans plus de 40 initiatives de dialogue et de médiation menées dans plus de 25 pays. Depuis 2012, HD est un acteur de référence de la résolution des conflits en Afrique francophone.