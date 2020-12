Réveillon de Noël:  agents de sécurité et de la Croix-Rouge déployés dans les ronds-points de la capitale

ÉVÈNEMENT – NDjaména est animée ce 24 décembre nuit : c’est le réveillon de la Noël. Dans quelque ronds-points, des agents de sécurité et ceux de la Croix-Rouge du Tchad sont déployés pour prévenir tout débordement et secourir les citoyens qui seraient dans le besoin.

Il est de coutume qu’à la veille des fêtes de fin d’année (Noël et Nouvel an), les autorités tchadiennes renforcent les dispositifs sécuritaires dans les quartiers et carrefours. La Croix-Rouge du Tchad également s’y met à travers ses secouristes pour faire face aux cas d’accident ou d’autres problèmes de santé.

Eu égard à la pandémie de Covid-19 qui prévaut en ce moment, des caches-nez sont mis à la disposition de ces agents pour prévenir les risques. La fête est à son début, et visiblement, l’espoir de tous est qu’elle se termine bien.