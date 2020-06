Résilience climatique : le Tchad et l’OIM signent un accord d’un milliard et demi

Le Tchad et l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) ont signé le lundi 1er juin 2020 un accord de livraison de produit d’aide alimentaire. C’est dans le cadre du Projet de renforcement de la résilience climatique et de la productivité agricole durable.

La convention entre le Tchad et l’OIM a été conclue entre le ministre de l’Economie et de la Planification du Développement, Dr Issa Doubragne, et la cheffe de Mission de l’OIM, Mme Anne Kathrin Schaefer, via une visioconférence. Le montant de cet accord financé par la Banque Mondiale dont l’OIM est le récipiendaire est de 2 700 000 USD, soit 1 592 568 000 Francs CFA.

Les zones de mise en œuvre de ce projet sont : le Logone Oriental, le Mandoul, le Moyen-Chari et le Salamat.